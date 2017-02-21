Захватчику банка в центре столицы Петросяну продлили срок ареста

Пресненский районный суд продлил срок ареста Арама Петросяна, захватившего летом прошлого года отделение банка, сообщает Агентство "Москва".

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия, продлив срок содержания фигуранта под стражей до 24 апреля этого года.

Арама Петросяна обвиняют в захвате двух и более заложников с использованием предмета в качестве оружия. Наказание по этой статье УК составляет от 6 до 15 лет лишения свободы.

24 августа он захватил отделение "Ситибанка" на Большой Никитской улице и угрожал его взорвать. На шее Петросяна висела коробка, обмотанная желтым скотчем, из которой торчали провода. Позже оказалось, что в коробке была соль.

По словам сотрудников банка, злоумышленник весь день просидел на скамье около входа и спрашивал, кто является управляющим в отделении.

Перед захватом Петросян записал несколько обращений в видеоблоге на YouTube. На записи он объяснил, что пошел на преступление из-за банкротства. Бизнесмен озвучил свои требования: признать на государственном уровне понятие банкротства болезнью и создать новый институт, который решал бы эти проблемы.

Петросян находился в отделении банка около четырех часов, а затем сдался полиции. Он пояснил, что не хотел никого убивать, а пытался привлечь внимание к своей проблеме.

