В Подмосковье 15-летняя школьница выпала из окна многоэтажного дома

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Следователи в Подмосковье выясняют обстоятельства гибели 15-летней школьницы, которая выпала из окна дома в Балашихе, сообщает пресс-служба областного управления СК.
Под окнами одного из домов обнаружена лежащей на земле девушка в состоянии алкогольного опьянения и с травмами, характерными при падении с высоты. Не приходя в сознание, школьница скончалась в больнице.
По предварительным данным, школьница упала из квартиры на седьмом этаже, в которой она проживала вместе с родителями. Следственным отделом организовано проведение доследственной проверки.
