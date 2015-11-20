Форма поиска по сайту

20 ноября 2015, 01:04

Происшествия

В Подмосковье 15-летняя школьница выпала из окна многоэтажного дома

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Следователи в Подмосковье выясняют обстоятельства гибели 15-летней школьницы, которая выпала из окна дома в Балашихе, сообщает пресс-служба областного управления СК.

Под окнами одного из домов обнаружена лежащей на земле девушка в состоянии алкогольного опьянения и с травмами, характерными при падении с высоты. Не приходя в сознание, школьница скончалась в больнице.

По предварительным данным, школьница упала из квартиры на седьмом этаже, в которой она проживала вместе с родителями. Следственным отделом организовано проведение доследственной проверки.

следствие школьники падения с высоты чп мо

