Жителю Подмосковья грозит до 7 лет тюрьмы за кражу планшета

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Дмитровские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в краже планшета, теперь ему грозит до 7 лет лишения свободы, передает пресс-служба главка МВД по Московской области.

9 августа в дежурную часть Икшанского отделения полиции по Дмитровскому району поступило заявление от местной жительницы. Женщина сообщила, что возле одной из железнодорожных станций Дмитровского района у нее украли планшетный компьютер. Пострадавшая заявила, что гаджет стоил 13 тыяч рублей.

Чуть позднее, 18 августа, сотрудникам угрозыска удалось задержать подозреваемого в краже мужчину. Им оказался 28-летний житель Лобни.

В итоге было возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Если вина будет доказана, подозреваемому грозит до 7 лет лишения свободы.