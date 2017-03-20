Бывшего главу Челябинской области обвинили во взяточничестве

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Бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича привлекли в качестве обвиняемого по делу о взяточничестве, сообщила официальный представитель ГСУ СК России Светлана Петренко.

Михаил Юревич возглавлял область с 2010 по 2014 годы. По данным следствия, он систематически получал взятки от министра здравоохранения региона Виталия Тесленко. Всего на 26 миллионов рублей.

Кроме того, Юревича обвиняют в подстрекательстве к клевете. По версии следствия, с его подачи первый заместитель губернатора Челябинской области Олег Грачев оклеветал председателя Челябинского областного суда. Ложную информацию показали в декабре 2012 года на Первом канале. В ноябре 2013 года клевету опровергли на том же канале на основании решения суда.

Бывший губернатор сообщил, что находится в Израиле, и не явился на допросы к следователю. Следственный комитет собирается объявить Юревича в розыск.