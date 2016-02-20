В деле об упавшем лифте в "Алых Парусах" появились новые подозреваемые

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Следственный комитет возбудил уголовные дела в отношении руководства организаций, отвечающих за эксплуатацию лифтов в жилом комплексе "Алые Паруса". Им предъявлено обвинение по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека", сообщается на сайте ведомства.

Как уточняется в материале, выявлены новые обстоятельства трагедии, случившейся в результате недобросовестного отношения к своим обязанностям руководителей и работников ООО "ДС Эксплуатация" и ООО "Лифтгарант".

Напомним, в в январе текущего года в одном из корпусов "Алых парусов" прорвало пол лифта, в результате в шахту с высоты седьмого этажа провалилась Ирина Володина – дочь известного телеведущего Евгения Кочергина. От полученных травм 36-летняя женщина скончалась на месте.

После этого под стражу был взят электромеханик ООО "Лифтгарант" Алексей Белоусов, который незадолго до трагедии выполнял работы по техническому обслуживанию лифта и лифтового оборудования. Ему предъявлено обвинение по той же статье.