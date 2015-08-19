В столице ищут свидетелей нападения на главу фирмы "Мелодия"

Фото предоставлено пресс-службой РАО

Российское авторское общество просит откликнуться свидетелей нападения на замдиректора организации, главу фирмы "Мелодия" Андрея Кричевского, сообщили m24.ru в пресс-службе РАО.

Нападавшие – трое неизвестных мужчин спортивного телосложения, один из которых оттеснил водителя, а двое избили Кричевского.

Очевидцев просят позвонить в РАО по телефонам: 8 (495) 609-94-10 и 8 (495) 697-46-05.

Состояние Андрея Кричевского ухудшилось

Напомним, Андрея Кричевского избили неизвестные в ночь с 14 на 15 августа.

Нападение произошло возле Всероссийской организации интеллектуальной собственности на Новослободской улице. Состояние пострадавшего, доставленного в больницу им. Боткина, резко ухудшилось, его перевели в ЦКБ.

По данным пресс-службы РАО, нападавшие причинили Кричевскому телесные повреждения средней степени тяжести и черепно-мозговую травму. По факту нападения возбуждено уголовное дело.

В РАО нападение связали с профессиональной деятельностью пострадавшего: злоумышленники якобы требовали, чтобы мужчина сложил полномочия.