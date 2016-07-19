Замглавы управления ГСУ СК РФ по Москве арестован

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Лефортовский суд Москвы арестовал первого замглавы управления СК по Москве Дениса Никандрова. Высокопоставленного офицера подозревают в получении взяток, сообщает Агентство "Москва". Задержанный свою вину в преступлении отрицает.

Ранее суд суд арестовал руководителя управления собственной безопасности Главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СК РФ Михаила Максименко и его заместителя Александра Ламонова.

В настоящее время ФСБ проверяет на причастность к должностным преступлениям семерых высокопоставленных сотрудников Следственного комитета. Ранее также сообщалось, что в кабинетах подозреваемых изымают служебную документацию.

Сотрудников СК по Москве подозревают в получении взяток

Сотрудники ФСБ начали "разрабатывать" это дело с января 2016 года. Одним из поводов для начала проверки стала декларация о доходах члена семьи одного из задержанных.

Сотрудники ФСБ во вторник задержали замглавы Следственного комитета по Москве Дениса Никандрова. Кроме того, был задержан глава службы безопасности СК Михаил Максименко. По предварительным данным, задержание высокопоставленных сотрудников связано с уголовным делом в отношении "вора в законе" Шакро Молодого: якобы Никандров получил один миллион долларов за избавление авторитета от уголовного преследования. Адвокат Калашова уже заявил, что не знает о связи своего клиента с замначальника.

Криминального авторитета Захария Калашова поймали 11 июля по делу о перестрелке в ресторане Elements.

По версии следствия, члены группировки Шакро Молодого выступили в силовом конфликте на стороне дизайнера Фатимы Мисиковой, которая требовала от владелицы ресторана на Рочдельской улице Жанны Ким 8 миллионов рублей за дизайнерские услуги. Ким, в свою очередь, обратилась за помощью к бывшему сотруднику полиции Эдуарду Буданцеву. Между группами Шакро и Буданцева 14 декабря 2015 года произошел конфликт с перестрелкой.

В конфликте принимали участие 10 человек. В результате стрельбы в больницу с ранениями различной степени тяжести были доставлены пятеро мужчин, двое из них впоследствии скончались.