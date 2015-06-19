Форма поиска по сайту

19 июня 2015, 08:35

Происшествия

Массовой драки на западе столицы не было – МВД

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

На западе столицы на площади Джавахарлала Неру подрались два человека, сообщили M24.ru в пресс-службе столичной полиции.

Сообщение об инциденте поступило в службу "02" в ночь на пятницу. Прибывшие на место полицейские обнаружили двух дерущихся человек.

Дебоширов доставили в отделение, где они написали объяснительные и были отпущены. По данному факту проводится проверка.

Ранее некоторые СМИ сообщали о том, что на площади Джавахарлала Неру произошла массовая драка, в которой участвовало 15 человек.

