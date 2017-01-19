Черные ящики рухнувшего под Бишкеком Boeing отправлены в Москву‍

Фото: Zuma/TASS/Chui Oblast Government

Бортовые самописцы, найденные на месте крушения турецкого грузового Boeing 747 под Бишкеком, отправлены на экспертизу в Москву, сообщает ТАСС.

В штабе по ликвидации последствий крушения лайнера пояснили, что расшифровку черных ящиков проведут специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК). Они же займутся расследованием причин авиакатастрофы вместе с сотрудниками Агентства гражданской авиации Киргизии. В качестве наблюдателей будут приглашены специалисты из Турции и США.

На месте крушения лайнера работают 200 спасателей Киргизии. Они занимаются разбором завалов и расчисткой территории, а также восстановлением подачи электричества в жилые дома.