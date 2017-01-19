Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 января 2017, 12:03

Происшествия

Черные ящики рухнувшего под Бишкеком Boeing отправлены в Москву‍

Фото: Zuma/TASS/Chui Oblast Government

Бортовые самописцы, найденные на месте крушения турецкого грузового Boeing 747 под Бишкеком, отправлены на экспертизу в Москву, сообщает ТАСС.

В штабе по ликвидации последствий крушения лайнера пояснили, что расшифровку черных ящиков проведут специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК). Они же займутся расследованием причин авиакатастрофы вместе с сотрудниками Агентства гражданской авиации Киргизии. В качестве наблюдателей будут приглашены специалисты из Турции и США.

На месте крушения лайнера работают 200 спасателей Киргизии. Они занимаются разбором завалов и расчисткой территории, а также восстановлением подачи электричества в жилые дома.

Утром 16 января грузовой Boeing 747-400 авиакомпании Turkish Airlines при заходе на посадку в аэропорту "Манас" вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы и рухнул на дачный поселок.

[html][/html]
В результате аварии погибли 34 местных жителя и четыре члена экипажа. Более десяти пострадавших остаются в больницах. Кроме того, разрушено 23 одноэтажных жилых дома.

следствие чп авиакатастрофа бортовые самописцы

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика