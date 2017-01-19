Форма поиска по сайту

19 января 2017, 09:25

Происшествия

Минкультуры потребовало с фигурантов дела о хищении средств более 100 млн рублей

Григорий Пирумов. Фото: ТАСС: Сергей Савостьянов

Министерство культуры потребовало более 100 миллионов рублей с фигурантов дела о хищении средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия, сообщает Агентство "Москва".

Половина суммы причиненного ущерба уже выплачена, а расследование уголовного дела находится на завершающей стадии.

По версии следствия, бывший замминистра культуры РФ Григорий Пирумов организовал и возглавил преступную группу для хищения госсредств. В деле фигурируют контракты на реставрацию Псковского драмтеатра, Новодевичьего монастыря, монастыря Иоанна Предтечи в Москве и музея космонавтики в Калуге.

Вместе с ним также были взяты под стражу директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры РФ Борис Мазо, генеральный директор строительной фирмы АО "Балтстрой" Дмитрий Сергеев, управляющий данной фирмы Александр Коченов, руководитель подведомственного министерству культуры РФ центра реставрации Олег Иванов, а также советник гендиректора ООО "Линнит-Консалт" Никита Колесников.

Подозреваемым предъявлены обвинения по четырем эпизодам мошенничества. Экс-замминистра уже признал вину в инкриминируемом ему преступлении, он находится под стражей.

следствие уголовные дела Министерство культуры хищения ущерб

Главное

