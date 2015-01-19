Расследование аварии в метро разделили на два уголовных дела

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Следствие выделило в отдельное производство дело в отношении четверых обвиняемых в аварии на Арбатско-Покровской линии метро, сообщил M24.ru адвокат одного из фигурантов Вадим Клювгант.

По словам защитника, расследование ЧП в метро разделили на два дела. По первому обвиняются старший мастер службы пути Валерий Башкатов, его помощник Юрий Гордов, директор по производству "Спецтехреконструкция" Анатолий Круглов и замначальника дистанции капремонта службы пути метрополитена Алексей Трофимов. Второе дело возбуждено в отношении "неустановленных лиц".

Также Клювгант отметил, что в ближайшее время материалы дела будут направлены в суд.

Напомним, 15 июля в 8.38 на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" сошли с рельсов три вагона поезда. Экстренные службы вывели из вагонов 1150 пассажиров. В результате инцидента погибли 24 человека, более 400 пострадали.

В результате инцидента начальник метрополитена Юрий Беседин ушел в отставку, его место занял Дмитрий Пегов.

Комплексная железнодорожно-техническая экспертиза аварии показала, что причиной происшествия стала вибрация от движения поездов, сдвинувшая остряк стрелки и направившая поезд в стену тоннеля.