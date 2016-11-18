Гендиректора "НТфарма" отправили под домашний арест

Фото: m24.ru/Михаил Сипко
Басманный суд отправил под домашний арест гендиректора "НТфарма" Евгения Султанова, подозреваемого в растрате средств "Роснано", сообщает "Интерфакс".
Под арестом он пробудет до 16 января 2017 года, защита фигуранта не планирует обжаловать решение суда.
По данным правоохранителей, чтобы создать видимость выполнения проекта, учредитель и генеральный директор фармакологической компании Рустам Атауллаханов и Евгений Султанов в 2011 году приобрели у принадлежащей мэру Переславля-Залесского Денису Кошурникову компании земельный участок.
Земля находится на территории национального парка "Плещеево озеро", а это значит, что разрешение на строительство не могло быть выдано без согласования с Минприроды, но "НТфарма" такой документ получила.
Кошурников, а также учредитель и гендиректор были задержаны. На всех троих заведены уголовные дела: Атауллаханова и Султанова обвиняют в растратах в особо крупном размере, а Дениса Кошурникова – в превышении должностных полномочий.