Гендиректора "НТфарма" отправили под домашний арест

Басманный суд отправил под домашний арест гендиректора "НТфарма" Евгения Султанова, подозреваемого в растрате средств "Роснано", сообщает "Интерфакс".

Под арестом он пробудет до 16 января 2017 года, защита фигуранта не планирует обжаловать решение суда.

Обыски в офисе компании "Роснано" прошли 16 ноября. Корпорация с 2010 года инвестировала средства в фармакологическую компанию "НТфарма" для строительства завода, фирма получила миллиард рублей. Объект должен был открыться в сентябре 2012 года, но он так и не был построен. Как установили следователи, проект не реализуется долгие годы, а средства, полученные от "Роснано", растрачены.

По данным правоохранителей, чтобы создать видимость выполнения проекта, учредитель и генеральный директор фармакологической компании Рустам Атауллаханов и Евгений Султанов в 2011 году приобрели у принадлежащей мэру Переславля-Залесского Денису Кошурникову компании земельный участок.

Земля находится на территории национального парка "Плещеево озеро", а это значит, что разрешение на строительство не могло быть выдано без согласования с Минприроды, но "НТфарма" такой документ получила.

Кошурников, а также учредитель и гендиректор были задержаны. На всех троих заведены уголовные дела: Атауллаханова и Султанова обвиняют в растратах в особо крупном размере, а Дениса Кошурникова – в превышении должностных полномочий.