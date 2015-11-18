Фото якобы взорвавшей А321 бомбы появилось в интернете

В интернете появился снимок самодельного взрывного устройства, которое якобы было заложено на борту российского самолета А321, потерпевшего крушение над Синайским полуостровом. Фотография была опубликована в сетевом журнале запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), сообщает Reuters.
На снимке изображена жестяная банка напитка Schweppes Gold, а также предполагаемый детонатор. Как утверждают представители ИГ, бомбу на самолет пронесли, обнаружив лазейку в системе безопасности аэропорта Шарм-эль-Шейх.
При этом, террористы заявляют, что изначально планировали взорвать над Синаем самолет одной из западных стран, но изменили планы после того, как России начала наносить авиаудары по позициям ИГ в Сирии.
Ранее сообщалось, что бомба, взорвавшаяся на борту А321, была изготовлена из материалов, которые используют при промышленном производстве боеприпасов. Вероятно, это была одна из разновидностей пластита.
По предварительной информации, бомбу привели в действие при помощи часового механизма. Организаторы теракта знали о традиционных для чартеров задержках времени вылета, поэтому взрывчатку на борт пронесли после того, как стало известно точное время отправления рейса.
Напомним, крушение Airbus A321 объявили террористическим актом. По словам главы ФСБ Александра Бортникова, эксперты нашли среди обломков и в багаже следы взрывчатки – бомба сработала во время полета. Руководитель ведомства отметил, что сработало самодельное взрывное устройство мощностью до килограмма в тротиловом эквиваленте.
Владимир Путин уже причислил катастрофу к наиболее кровавым преступлениям и пообещал, что спецслужбы "найдут виновников теракта в любой точке мира и покарают".
О том, что на борту самолета сработала бомба, заявляли и американские следователи. Эксперты полагают, что устройство могли заложить близ линии подачи топлива самолета. Мощность была рассчитана на то, чтобы после взрыва загорелось горючее.