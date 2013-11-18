Почему российские авиакомпании используют устаревшую технику

Что чаще всего становится причиной авиакатастроф

Точную причину авиакатастрофы в Казани, после завершения официального расследования, назовут эксперты Межгосударственного авиационного комитета. Однако уже сейчас много вопросов вызывает послужной список упавшего борта. Авиаперевозчик из Татарстана, который эксплуатировал самолет с 2008 года, был в этом списке шестым. После авиакомпаний из Франции, Уганды, Бразилии, Румынии и Болгарии. По обычным, бытовым меркам, это была не просто иномарка, а сильно "б/ушная", но еще на ходу.

По показателю среднего возраста эксплуатируемого авиапарка, Российский "Аэрофлот" находится на очень хорошей позиции, намного опережая и "Дельту", и Air France, и даже British Airways. Даже татарские авиалинии в этом списке выглядят прилично. Если бы не количество самолетов. По всем параметрам это очень маленькая авиакомпания.

Существованию таких небольших и, по большому счету, глобально неконкурентоспособных компаний мы обязаны экономическим реформам начала 1990 годов. В 1994 году число независимых и самостоятельных авиаперевозчиков приближалось к четырем сотням. При том, что количество авиапассажиров, несмотря на открывшиеся границы, сократилось к началу двухтысячных более чем в четыре раза.

Понятно, что при таких ограниченных возможностях малые компании используют те самолеты, которые в лизинге стоят как можно дешевле. А это как раз и есть подержанные лайнеры, сменившие нескольких эксплуатантов и выкупленные по дешевке западными банками для работы в России. А старый самолет неэффективен, потому что стоит на земле и требует больше времени на плановый ремонт.

И еще один неожиданный поворот в истории подержанных иностранных самолетов в нашей стране. Большинство из них не имеют российской регистрации. А причина та же, по какой в рекламных объявлениях на автомобильных сайтах пишут: "Без пробега по России".

Приобретая в лизинг и просто эксплуатируя подержанный самолет иностранного производства - новый или подержанный - его владельцы соглашаются с тем, что они будут платить и платить. За плановое техобслуживание, за запчасти, за переподготовку и переобучение пилотов не говоря уже об арендных платежах. А достанься эти деньги отечественному авиапрому, кто знает, могли бы уже летать на новых, экономичных и безопасных самолетах Российского производства.

Николай Петров