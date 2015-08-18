CК проводит проверку по факту гибели двух пассажиров на станции в Подмосковье

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Следственный комитет проводит проверки по факту гибели двух человек на железнодорожной станции 42-й км в Московской области, сообщает пресс-служба транспортного управления СКР.

По версии правоохранителей, около 22.00 17 августа при подъезде к платформе машинист поезда заметил мужчину и женщину, пытавшихся забраться с путей на станцию.

Машинист применил экстренное торможение и подал звуковой сигнал, но наезд предотвратить не удалось.

Следствие провело осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.