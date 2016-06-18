На северо-западе Москвы убита женщина

Фото: ТАСС/Татьяна Силина

Возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины на северо-западе столицы, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Москве.

Как пояснили в пресс-службе столичного главка МВД, тело 55-летней женщины было обнаружено в квартире одного из жилых домов на улице Яна Райниса. При визуальным осмотре следователи обнаружили признаки насильственной смерти в виде множественных переломов лицевого скелета.

Следствием было установлено, что вместе с погибшей проживал ее совершеннолетний сын. В настоящее время с ним проводятся следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства преступления.

Накануне в ВАО было обнаружено тело мужчины с ножевыми ранениями. По одной из версий, убитый стал жертвой ревности. Подозреваемый в убийстве задержан.