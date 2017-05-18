Обыски идут в центральном офисе группы компаний "ПИК"

Фото: ТАСС/Александр Щербак

В центральном офисе группы компаний "ПИК", который находится в Москве, проводятся следственные действия, сообщает ТАСС.

С чем связаны обыски, не уточняется. На месте работают сотрудники ФСБ. Также очевидцы сообщают, что рядом со зданием дежурят сотрудники Росгвардии, которые никого не впускают и не выпускают из здания.

Как сообщили в пресс-службе группы компаний "ПИК", проверки не имеют прямого отношения к самой компании, ее акционерам и сотрудникам. Сейчас центральный офис продаж временно закрыт, однако по окончании работы следственных органов работа возобновится.

Также отмечается, что число подрядчиков компании превышает две тысячи, и подобные ситуации происходят несколько раз в квартал.