18 мая 2017, 12:44

Происшествия

Обыски идут в центральном офисе группы компаний "ПИК"

Фото: ТАСС/Александр Щербак

В центральном офисе группы компаний "ПИК", который находится в Москве, проводятся следственные действия, сообщает ТАСС.

С чем связаны обыски, не уточняется. На месте работают сотрудники ФСБ. Также очевидцы сообщают, что рядом со зданием дежурят сотрудники Росгвардии, которые никого не впускают и не выпускают из здания.

Как сообщили в пресс-службе группы компаний "ПИК", проверки не имеют прямого отношения к самой компании, ее акционерам и сотрудникам. Сейчас центральный офис продаж временно закрыт, однако по окончании работы следственных органов работа возобновится.

Также отмечается, что число подрядчиков компании превышает две тысячи, и подобные ситуации происходят несколько раз в квартал.

Группа компаний "ПИК" основана в 1994 году. Это один из ведущих российских публичных девелоперов масштабных жилых проектов в Москве, Московской области и других регионах России.

Компания занимается строительством и реализацией доступного жилья, преимущественно в сегменте панельного индустриального домостроения.

