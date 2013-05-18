В отношении полицейского, сбившего женщину, возбудили уголовное дело

Фото: ИТАР-ТАСС

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении полицейского, который сбил женщину в Подмосковье. По версии следствия, сотрудник ППС УМВД по Серебрянопрудскому району, двигаясь на личном автомобиле Chevrolet Cruze по автодороге Успенское – Серебряные пруды, совершил наезд на пешехода. От полученных повреждений женщина скончалась на месте происшествия.

По предварительным данным, сотрудник полиции был в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, первоначально свою причастность к аварии полицейский отрицал, перекладываю вину на супругу. Однако следователи установили свидетелей происшествия, которые опровергли эту версию.

В настоящее время решается вопрос об избрании виновнику ДТП меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.