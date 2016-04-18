Участницу инсценировки похищения в столице могут выдворить из страны

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Девушку, участвовавшую в инсценировке похищения человека в центре Москвы, могут выдворить за пределы России. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В отношении нее составили протокол по статье "Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации".

Напомним, накануне полицейские задержали трех молодых людей, которые инсценировали похищение человека в центре Москвы. Сообщение об инциденте поступило в полицию днем 17 апреля.

По словам очевидцев, двое неизвестных засунули хозяйку машины в багажник и скрылись в неизвестном направлении. В результате объявленного плана "Перехват" оперативникам удалось задержать двух молодых людей и девушку. Задержанные объяснили свой поступок тем, что хотели проверить реакцию граждан на подобное преступление.