Британская полиция приостановила расследование смерти Березовского

Борис Березовский. Фото: ИТАР-ТАСС

Расследование обстоятельств смерти Бориса Березовского приостановлено до получения результатов экспертизы и вскрытия тела.

"В настоящий момент никаких новостей и подвижек в деле нет. Мы все еще ожидаем результатов экспертизы от офиса коронера", - сообщила РИА Новости официальный представитель полицейского округа Темз-вэлли Франсин Родригес, отвечая на вопрос о ходе расследования.

Британская полиция начала расследование смерти Бориса Березовского 28 марта.

Ранее сообщалось, что бизнесмен умер в результате повешения, при этом патологоанатомы не обнаружили никаких следов насилия или борьбы.

Напомним, Борис Березовский умер 23 марта в своем доме в местечке Аскот под Лондоном, ему было 67 лет.

Незадолго до смерти предприниматель жаловался на депрессию и говорил о возможности самоубийства.

Пресс-секретарь президента России Алексей Песков заявил, что перед смертью Березовский отправил письмо Владимиру Путину, в котором извинялся за свою деятельность и просил разрешения вернуться на родину.

После окончания расследования Березовский будет похоронен в Великобритании.