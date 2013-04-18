Британская полиция приостановила расследование смерти Березовского

Борис Березовский. Фото: ИТАР-ТАСС
Расследование обстоятельств смерти Бориса Березовского приостановлено до получения результатов экспертизы и вскрытия тела.
"В настоящий момент никаких новостей и подвижек в деле нет. Мы все еще ожидаем результатов экспертизы от офиса коронера", - сообщила РИА Новости официальный представитель полицейского округа Темз-вэлли Франсин Родригес, отвечая на вопрос о ходе расследования.
Британская полиция начала расследование смерти Бориса Березовского 28 марта.
Ранее сообщалось, что бизнесмен умер в результате повешения, при этом патологоанатомы не обнаружили никаких следов насилия или борьбы.
Напомним, Борис Березовский умер 23 марта в своем доме в местечке Аскот под Лондоном, ему было 67 лет.
Незадолго до смерти предприниматель жаловался на депрессию и говорил о возможности самоубийства.
Пресс-секретарь президента России Алексей Песков заявил, что перед смертью Березовский отправил письмо Владимиру Путину, в котором извинялся за свою деятельность и просил разрешения вернуться на родину.
После окончания расследования Березовский будет похоронен в Великобритании.