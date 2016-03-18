Полковнику дали 16 лет за убийство компаньона

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Мосгорсуд дал 16 лет отставному полковнику Вооруженных сил России Александру Банову. Его обвинили в организации убийства женщины, причем военнослужащий нанял для этого банду таксистов-нелегалов, сообщает МИА "Россия сегодня".

Присяжные сочли вину Банова доказанной и посчитали, что он не заслуживает снисхождения. Решение пока не вступило в силу.

По версии следствия, в 2010 году Банов решил убить соучредителя московской компании "Милкинг" Ольгу Медведеву. Для этого он нанял за 2,1 миллиона рублей группу таксистов-нелегалов. Те выполнили заказ.

Банда таксистов была задержана в феврале 2011 года. Было установлено, что преступники разъезжали по городу на двух иномарках и охотились на хорошо одетых женщин. Жертв отвозили в безлюдные места, после чего грабили и убивали.

Главарь банды Хушнуд Таракулов, приговоренный к пожизненному сроку, дал показания на Банова. В свою очередь, сам полковник заявил, что не имел мотивов для совершения преступления.

По его версии, всеми правами наследования обладала дочь Медведевой, поэтому преступление было бессмысленным.