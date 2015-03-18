Тесаку предъявлены обвинения в разбое и хулиганстве

Тесаку предъявлены новые обвинения в разбое и хулиганстве

Националисту Максиму Марцинкевичу, более известному как "Тесак", предъявлены обвинения в разбое и хулиганстве, сообщает телеканал "Москва 24".

Он возглавлял националистическое движение и, как считают следователи, был причастен к разбоям и действиям, которые квалифицируются как хулиганство. Адвокат Марцинкевича заявил, что обвинения связаны с борьбой националистов с торговцами курительными смесями. Всего по делу проходят 20 человек.

Кроме того, следователи предъявили Тесаку еще одно обвинение по статье "Разжигание розни", оно связано с написанием националистом книги "Реструкт"

Напомним, Тесак уже отбывает срок в колонии строго режима. Ранее его приговорили к пяти годам колонии строгого режима за размещение в социальных сетях видеороликов экстремистского содержания. В ноябре Мосгорсуд снизил наказание Марцинкевичу до двух лет и 10 месяцев заключения.

Тесак уже имеет две судимости за преступления, совершенные на почве национальной нетерпимости.

При этом он может рассчитывать на условно-досрочное освобождение: он находится в изоляторе с начала 2014 года, а для УДО ему нужно отсидеть треть от своего наказания.

Марцинкевич также является основателем движения "Реструкт" (проекты "Оккупай-педофиляй", "Оккупай-наркофиляй"), которое занималось "ловлей" потенциальных педофилов, наркоманов и наркоторговцев через социальные сети.

Они устраивали встречи подозреваемых с подставными лицами из числа участников "Реструкта". "Воспитательные беседы" с подозреваемыми, которые сопровождались избиениями и оскорблениями, активисты записывали на видео и выкладывали в интернет.

Среди наиболее заметных эпизодов, связанных с "Реструктом": избиение 37-летнего гражданина Азербайджана Аура Алышева, которого заподозрили в продаже наркотиков, и дело в отношении бывшего активиста движения, ранее судимого Романа Железнова о наемничестве в Украине.