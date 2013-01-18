Экс-министр Минобороны Сердюков станет фигурантом уголовного дела

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Доследственная проверка деятельности Анатолия Сердюкова на посту министра обороны привела к возбуждению первого уголовного дела, фигурантом которого он может стать.

По версии следствия, "пока еще не установленные руководители военного ведомства злоупотребили должностными полномочиями", отправив военнослужащих сажать деревья и газоны на элитной базе отдыха, принадлежащей родственнику экс-министра, пишет сегодня "Коммерсантъ".

Следователи установили, что к принадлежащей мужу сестры Анатолия Сердюкова Валерию Пузикову закрытой базе отдыха "Житное", расположенной в дельте Волги, Минобороны не только построило дорогу, но и полностью озеленило ее за свой счет.

По результатам опросов участников и организаторов озеленения, а также изучения документов следствие пришло к выводу о том, что инициатором благоустройства базы выступил Сердюков. И дорогу к "министерской даче" прокладывали по его личному указанию. Он же утверждал своей подписью и все касающиеся строительства документы: проект, смету, график производства работ.

Сам Сердюков, допрошенный 11 января в качестве свидетеля по уголовному делу "Оборонсервиса" и опрошенный тогда же в рамках проводимой проверки, заявил, что все строительные документы составлялись и подписывались начальниками профильных управлений Минобороны, а он, как министр, лишь утверждал их.

По мнению адвоката экс-министра Генриха Падвы, в "дорожном" эпизоде отсутствует личная заинтересованность Сердюкова; нет и нанесенного Минобороны ущерба, а следовательно, и оснований для возбуждения уголовного дела. Проведенное же по команде Сердюкова озеленение "дачи" Падва и вовсе назвал "мелочевкой на фоне фигурирующих в деле "Оборонсервиса" миллиардов".

"Правовую оценку действиям Сердюкова следствие намерено дать уже на следующей неделе, возбудив еще одно уголовное дело. Впоследствии эти дела будут объединены, а Сердюков, учитывая степень его участия в реализации проекта для своего родственника, станет их фигурантом", - заключает издание.