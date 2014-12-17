Сотрудники Мосгаза невиновны во взрывах газа в Пресненском районе - комиссия

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Комиссия не установила вины сотрудников Мосгаза во взрывах в Пресненском районе. Причиной ЧП стала нештатаная работа регулятора, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-служба департамента топливно-энергетического хозяйства.

Комиссия провела расследование и пришла к выводу, что неполадки в работе регулятора были вызваны "минимальным расходом газа и отрицательными температурами воздуха". Вина должностных лиц и сотрудников Мосгаза при этом установлена не была.

В департаменте также сообщили, что была проведена внеплановая диагностика всех газорегуляторных пунктов, работающих на газораспределительной сети низкого давления. Помимо того, Мосгаз уже завершил выплату компенсаций всем жильцам пострадавших от взрыва квартир.

Отметим, что сумму ущерба москвичей от серии взрывов газа и последовавших за этим пожаров в Пресненском районе оценили в 34 миллиона рублей.

Напомним, 16 ноября из-за неисправности на газораспределительной подстанции в 18 квартирах в Пресненском районе Москвы вспыхнули пожары. В результате этого пострадали шесть человек. Два человека были госпитализированы, еще четверым медицинская помощь оказана амбулаторно.

Как выяснилось позже, всего от пожаров пострадало 80 квартир. Об этом в среду, 26 ноября, сообщил глава организационно-методического обеспечения страховой деятельности ГКУ "Центр жилищного страхования" Алексей Багдасаров.

По факту газовой аварии в центре столицы возбудили уголовное дело.