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Экономика и предпринимательство

17 декабря 2014, 16:24

Сотрудники Мосгаза невиновны во взрывах газа в Пресненском районе - комиссия

следствие комиссия Мосгаз причины расследование городское хозяйство взрывы газа экономика и предпринимательство наука и инновации

Фото: ТАСС/Александр Романченко

Комиссия не установила вины сотрудников Мосгаза во взрывах в Пресненском районе. Причиной ЧП стала нештатаная работа регулятора, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-служба департамента топливно-энергетического хозяйства.

Комиссия провела расследование и пришла к выводу, что неполадки в работе регулятора были вызваны "минимальным расходом газа и отрицательными температурами воздуха". Вина должностных лиц и сотрудников Мосгаза при этом установлена не была.

В департаменте также сообщили, что была проведена внеплановая диагностика всех газорегуляторных пунктов, работающих на газораспределительной сети низкого давления. Помимо того, Мосгаз уже завершил выплату компенсаций всем жильцам пострадавших от взрыва квартир.

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Отметим, что сумму ущерба москвичей от серии взрывов газа и последовавших за этим пожаров в Пресненском районе оценили в 34 миллиона рублей.

Напомним, 16 ноября из-за неисправности на газораспределительной подстанции в 18 квартирах в Пресненском районе Москвы вспыхнули пожары. В результате этого пострадали шесть человек. Два человека были госпитализированы, еще четверым медицинская помощь оказана амбулаторно.

Как выяснилось позже, всего от пожаров пострадало 80 квартир. Об этом в среду, 26 ноября, сообщил глава организационно-методического обеспечения страховой деятельности ГКУ "Центр жилищного страхования" Алексей Багдасаров.

По факту газовой аварии в центре столицы возбудили уголовное дело.

Сюжет: Возгорания из-за газа в центре Москвы

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