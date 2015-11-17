Египет опроверг сообщение о задержании причастных к теракту на борту А321

Фото: Thomas Hartwell/ТАСС

Египетское МВД опровергло сообщение о том, что задержаны двое сотрудников аэропорта Шарм-эль-Шейха по подозрению в причастности к теракту на борту российского самолета А321, упавшего на Синае, сообщает МИА "Россия сегодня".

Ранее сообщалось, что предполагаемые фигуранты могли помочь злоумышленникам в установке взрывного устройства на Airbus.

Утром 17 ноября стало известно, что эксперты нашли следы взрывчатки на обломках самолета А321 "Когалымавиа". По словам главы ФСБ Александра Бортникова, сработала бомба мощностью до килограмма в тротиловом эквиваленте, в результате чего самолет развалился в воздухе.

Владимир Путин причислил катастрофу к наиболее кровавым преступлениям и пообещал, что спецслужбы "найдут виновников теракта в любой точке мира и покарают". За информацию о местонахождении причастных к теракту ФСБ обещает 50 миллионов долларов.

Напомним, утром 31 октября на территории Синайского полуострова произошла авиакатастрофа, унесшая жизни 224 человек. Через 30 минут после взлета с радаров пропал лайнер Airbus А321 компании "Когалымавиа", совершавший рейс Шарм-эль-Шейх – Санкт-Петербург. Самолет начал стремительно терять высоту и вскоре столкнулся с землей.

В результате трагедии никто из находившихся на борту пассажиров и членов экипажа не выжил.

В настоящее время ведется расследование причин аварии. В СКР возбудили уголовное дело по статьям "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц", а также "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

8 ноября Владимир Путин подписал указ о временном запрете перелетов из России в Египет.