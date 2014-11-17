Выброс сероводорода: специалисты обсудили проблему на круглом столе

Эко-мониторинг вредных предприятий предложили сделать открытым

Расследование причин выброса вредных веществ, который произошел в столице 10 ноября, будет идти в течение месяца. Пока обнаружить точный источник загрязнения воздуха сероводородом не удалось, сообщил первый замначальника московского главка МЧС Александр Гаврилов на круглом столе в Общественной палате.

"Мы установили, что источник выброса точно находился ЮВАО. К такому выводу мы пришли после анализа движения воздушных масс в городе. Однако сегодня говорить о виновниках еще рано. Практически все организации еще предоставляют данные городу", - приводит слова Гаврилова корреспондент M24.ru.

Он также добавил, что специалисты работали на Московском перерабатывающем заводе и на Курьяновской станции аэрации. Кроме того, по 34 химиопасным объектам информация об утечке или превышении норм сразу приходит на пульт охраны.

"Был создан центр мониторинга. Основной поток обращения пришелся на 11 ноября, мы зафиксировали за два дня два миллиона жалоб. Чтобы не нагнетать паники, мы построили работу на информировании о сероводороде и дали рекомендации, которые могли бы пригодиться горожанам", - резюмировал Гаврилов.

В свою очередь вице-президент общероссийской общественной организации "Общество биотехнологов России" Сергей Чернин рассказал, что источником сероводорода обычно служат источники аэрации, его также используют на производстве для изготовления серной кислоты.

"Последние события в Москве вскрыли проблемы качества мониторинговых станций. Специалисты трое суток не могли определить источник выброса. Многие общественники склоняются к ужесточению штрафов. Надо создать и независимую структуру мониторинга", - заявил он.



Председатель комиссии ОП РФ по общественной безопасности Антон Цветков считает, что необходимо увеличивать санкции для предприятий. "Штраф должен быть увеличен в 100 раз, чтобы надо было платить не 200 тысяч, а уже 20 миллионов, а еще лучше привязать штраф к проценту от выручки предприятия", - уточнил он.

Помимо этого, доктор медицинских наук Борис Ревич предложил создать систему анализа концентрации в выбросах предприятий. "Для таких анализов нужны эксперты-нефтяники, те, кто может сказать, что могло произойти на предприятиях", - пояснил Ревич.

А руководитель Росприроднадзора по ЦФО Константин Елисеев рассказал, что дело находится на его личном контроле и сейчас главная задача ведомства - поиск виновного и привлечение его к ответственности. "В минувшую пятницу мы выезжали на нефтеперерабатывающий завод и потребовали, чтобы нам предоставили всю информацию по этому делу. Расследуется административное дело. Также возбуждается уголовное дело. Как только поступит запрос от СКР, мы будем готовы дать всю информацию", - сказал Елисеев.

Елисеев также считает, что нужно изменить федеральное законодательство, потому что у специалистов нет возможности просто так зайти на территорию частного предприятия. "Надо охранять интересы частного сектора, но не стоит забывать о правах граждан на благоприятную окружающую среду", - заключил он.

Ранее Московский нефтеперерабатывающий завод получил протокол Росприроднадзора об административном правонарушении. Ведомство зафиксировало превышение содержания изопропилбензола в санитарной зоне Московского нефтеперерабатывающего завода в Капотне. Специалисты взяли пробы воздуха по следующим компонентам: сероводород, углеводороды, а также органические вещества.

В результате были выявлены превышения по содержанию изопропилбензола в 23 и 30 раз. Также было зафиксировано превышение по ксилолу (более чем в 2 раза) и пропаналю (в 13 раз).

Напомним, 10 ноября жители города начали жаловаться на запах сероводорода в воздухе. Сначала странно пахнущее облако окутало жилые кварталы в Кожухове, а затем оно распространилось на другие районы. По характерному запаху люди предположили, что произошел выброс сероводорода. Вскоре эту информацию подтвердили и экологи. На НПЗ была направлена мониторинговая группа. От самого завода сообщений об аварии не поступало.

Виновник выброса сероводорода будет оштрафован на сумму от 180 до 250 тысяч рублей. Точную причину происшествия установит суд на основании экспертизы Росприроднадзора и МЧС.