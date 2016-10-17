Арест водителя красногорского стрелка продлили до 19 января будущего года

Фото: телеканал "Москва 24"

Водитель красногорского стрелка Шота Элизбарашвили, обвиняемый в пособничестве в убийстве трех человек, останется под стражей до 19 января 2017 года, передает ТАСС.

Он систематически нарушал дисциплину в СИЗО, за что имеет выговоры, подчеркнула судья Мосгорсуда.