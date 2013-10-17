Экс-главу столичного ФГУП обвиняют в покушении на коммерческий подкуп

Фото: ИТАР-ТАСС

Перед судом предстанет бывший начальник московского ФГУП "ФТ-Центр" Тимур Кашапов, который обвиняется в покушении на коммерческий подкуп. Об этом сообщает СК России.

По версии следствия, Кашапов вместе с заместителем генерального директора предприятия Анваром Рустамовым и сотрудником Росимущества Владимиром Пинигиным потребовали от представителя коммерческой организации 13 миллионов рублей. За эту сумму они обещали компании победу в аукционе по продаже здания в Москве.

Уголовное дело в отношении Кашапова направлено в суд.

В сообщении СКР отмечается, что Владимиру Пингину уже вынесен обвинительный приговор. Другой подозреваемый, Анвар Рустамов, объявлен в розыск.