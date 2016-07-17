Москвича обвиняют в убийстве своей 61-летней матери

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

СК расследует уголовное дело в отношении 34-летнего москвича, который обвиняется в убийстве своей матери, сообщает пресс-служба столичного управления СК.

По версии следствия, 16 июля в квартире одного из жилых домов на Уссурийской улице мужчина со своей 61-летней матерью распивали спиртные напитки. После этого обвиняемый нанес ей удары в область головы и туловища. От полученных травм женщина скончалась.

Установлено, что сын с матерью систематически употребляли алкогольные напитки.

Мужчине предъявлено обвинение по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

В настоящее время обвиняемый задержан, с ним проводится комплекс следственных действий. Следствие намерено ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.