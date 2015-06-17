Основатель и зампред правления Мособлбанка задержаны по делу о хищении

Фото: ТАСС/Ростислав Кошелев

Основатель Мособлбанка Анджей Мальчевский и заместитель председателя правления банка Юлия Зедина задержаны по делу о хищении денежных средств кредитной организации, сообщает Агентство "Москва".

По месту жительства задержанных, а также в ряде офисных помещений накануне были проведены обыски.

"Задержаным предъявлены обвинения в мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере", – рассказала официальный представитель МВД России Елена Алексеева.

Ранее M24.ru сообщало, что бывшего совладельца Мособлбанка Александра Мальчевского и его основателя Анджея Мальчевского могут обвинить в присвоении 70 миллиардов рублей.

По данным ведомства, дело о хищении крупной суммы денег выделено из основного, возбужденного в отношении одного из учредителей и бывших руководителей банка Виктора Янина. Материалы уже переданы в суд.

По версии следствия, Янин и другие руководящие сотрудники банка заключали договоры кредитования на своих же подчиненных, их родственников и знакомых, сообщая, что наличные требуются на технические нужды, банк сам погасит долговые обязательства, а для заемщиков эти операции не будут нести никаких "негативных" последствий.

Однако долги повисли на заемщиках. По уточнению надзорного ведомства, деньги были выведены из банка, причем часть из них получила некая коммерческая компания.

Напомним, ЦБ и АСВ в конце мая объявили о санации Мособлбанка, объяснив это наличием угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

Дело в том, что банк фальсифицировал отчетность, чтобы обходить ограничения регулятора. Привлекаемые средства граждан не отражались на балансе, и банку удалось таким образом скрыть около 76 миллиардов рублей.