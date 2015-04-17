Срок следствия по делу об убийстве Немцова продлен до конца лета

Фото: М24.ru/Александр Авилов

Срок следствия по делу об убийстве политика Бориса Немцова продлили до 28 августа, сообщает Агентство "Москва".

Ранее следствие попросило о продлении срока заключения под стражей до 28 августа пятерым обвиняемым по делу.

Напомним, 6 апреля Басманный районный суд столицы повторно арестовал троих фигурантов дела об убийстве Бориса Немцова. Тамерлан Эскерханов, Хамзат Бахаев и Шадид Губашев останутся под стражей до 28 апреля. Все они заявили, что не признают своей вины и объявили, что намерены обжаловать решение суда.

По словам следователей, показания на троих фигурантов давал главный обвиняемый – бывший заместитель командира полка в батальоне "Север" Заур Дадаев, который позже отказался от признательных показаний. Сотрудники правоохранительных органов, несмотря на это, до сих пор называют его признавшим вину.

Борис Немцов был убит в ночь на 28 февраля во время прогулки по Большому Москворецкому мосту с девушкой. Неизвестные выпустили в политика четыре пули, выстрелы оказались смертельными. 3 марта Немцова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Обвиняемыми по делу проходя пять человек: Анзор Губашев, Хамзат Бахаев, Шадид Губашев, Тамерлан Эскерханов и Зауд Дадаев. Шестой подозреваемый при задержании покончил с собой. Фигурантам предъявлено обвинение по статье "Убийство по найму, совершенное группой лиц по предварительному сговору" и "Незаконный оборот оружия».