На мать, бросившую новорожденного ребенка, завели уголовное дело

Возбуждено уголовное дело на оставившую ребенка мать

В отношении матери, оставившей своего новорожденного ребенка у мусорных контейнеров, возбуждено уголовное дело, передает телеканал "Москва 24". Ранее M24.ru сообщало, что сотрудники полиции задержали мать новорожденной девочки, которая оставила ребенка около помойки.

По ее словам, она поссорилась с отцом девочки и вынесла ее к бакам в состоянии аффекта. Ребенка девушка родила 12 апреля. Младенца нашли на улице Сурикова во дворе одного из домов рядом с мусорными контейнерами. Врачи установили, что жизни ребенка ничего не угрожает.

Напомним, что столичные власти рассмотрят возможность установки в городе "бэби-боксов" для младенцев-отказников, где родители смогут анонимно их оставить. Соответствующее обращение в мэрию направил федеральный социальный проект "Колыбель надежды".

"Бэби-бокс" - специально оборудованное место при медицинском учреждении, где женщина может анонимно оставить младенца, не подвергая его жизнь опасности. "Бэби-бокс" похож на большое окно, которое можно открыть и положить ребенка внутрь. В течение 30 секунд после этого двери бокса блокируются и информация о ребенке поступает в дежурную часть больницы.