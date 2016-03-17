Владелец затонувшего катера "Алина Танго" нарушил правила пожарной безопасности

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Прокуратура внесла представление владельцу затонувшего теплохода "Алина Танго", горючее которого разлилось в Москве-реке, сообщает пресс-служба Московской прокуратуры по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте.

По данным проверки, на судне не была организована караванная служба, обеспечивающая охрану и пожарную безопасность в межнавигационный период.

После представления прокуратуры судовладелец устранил нарушения и объявил выговор виновным.

Напомним, в начале февраля прогулочный катер "Алина Танго" частично затонул на Москве-реке. Корма судна погрузилась в воду примерно на четыре метра. В результате инцидента произошла небольшая утечка нефтепродуктов, примерно на площади 100 квадратных метров. Пятно обработали сорбентами.

На месте инцидента работа специалисты столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды, они взяли проверяли воду в Москва-реке на наличие топлива.