ФСИН требует почти 3 млрд рублей от Реймера по делу о закупках браслетов

Александр Реймер. Фото: ТАСС/Дмитрий Бурлаков

Федеральная служба исполнения наказаний требует почти 3 миллиарда рублей в качестве возмещения ущерба от бывшего главы ведомства Александра Реймера и его соучастников, сообщает Агентство "Москва".

По версии следствия, в 2010-2012 годах обвиняемые похитили более 2,7 миллиарда рублей, которые были выделены ФСИН из бюджета для обеспечения ведомства электронными браслетами. Закупка этих систем была проведена по ценам, завышенным в несколько раз. Так, стационарное контрольное устройство стоимостью 19 тысяч рублей закупалось за 108 тысяч рублей, а мобильное вместо тех же 19 – по цене в 128 тысяч рублей.

Позднее, в качестве оплаты своих услуг за оказание помощи в хищении бюджетных средств, Реймер получил от соучастника Николая Мартынова более 140 миллионов рублей наличными, причем передача денег происходила в его рабочем кабинете, расположенном на улице Житная.

Адвокат одного из фигурантов дела Николая Мартынова Вадим Лялин ранее сообщал, что его подзащитный намерен до суда в счет возмещения ущерба рассчитаться в том числе семью тысячами комплектов электронных браслетов.