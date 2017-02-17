Экс-сотрудника столичного СК будут судить за взятку в 4,5 млн рублей

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Бывшего сотрудника Гагаринского отдела Главного следственного управления СК по Москве Арама Абрамяна будут судить за взятку в 4,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По версии следствия, Абрамян в ходе расследования дела о хищении имущества одной из фирм провел обыски в организации, сотрудники которой могли быть причастны к преступлению. В ходе обысков был задержан один из работников компании.

Следователь через знакомого адвоката предложил подозреваемому вернуть изъятые в ходе обысков документы, избрать ему не связанную с лишением свободы меру пресечения и не привлекать гендиректора и учредителя компании к ответственности.

За эти "услуги" сотрудник СК попросил 4,5 миллиона рублей. В феврале 2016 года Абрамяна задержали при получении последнего транша.

Теперь экс-следователь обвиняется в получении взятки в особо крупном размере и находится под домашним арестом. Дело адвоката-посредника выделено в отдельное производство.