Красногорского учителя арестовали по обвинению в рекламе порнофильмов детям

Суд в Московской области арестовал бывшего учителя, обвиняемого в развратных действиях, сообщает телеканал "Москва 24".

Адвокат Нариман Аджиев заявил, что его подзащитный в течение 6 лет работал инструктором в детских лагерях и, если бы у него были "наклонности подобного характера", то они, по мнению защитника, давно проявились бы. Также Аджиев назвал дело оговором.

По версии следствия, 25-летний мужчина, который на момент совершения преступления являлся учителем одной из школ Красногорска, совершил развратные действия без применения насилия в отношении двух лиц, не достигших 16-летнего возраста. Он подозревается в рекламировании порнографических материалов несовершеннолетним.

В поддержку преподавателя выступили родители учеников: "Никаких сомнений в его невиновности нет абсолютно, человеку полностью доверяем, это для нас такой шок, тут даже секунды сомнений нет", – заявили они.