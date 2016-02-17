Форма поиска по сайту

17 февраля 2016, 13:23

Происшествия

Цветочница напугала грабителя на юго-востоке Москвы

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Вооруженный грабитель убежал после отказа продавщицы цветочной палатки на юго-востоке столицы отдать ему выручку.

"Накануне в полицию поступило сообщение от потерпевшей о разбойном нападении на улице Юных Ленинцев. По прибытию на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что неизвестный, угрожая через окно продавцу палатки "Цветы" предметом, похожим на пистолет, потребовал передать деньги и личное имущество," – цитирует Агентство "Москва" источник в правоохранительных органах.

Категорического отказа женщины хватило для того, чтобы грабитель прекратил угрожать ей и скрылся.

Сотрудники полиции проводят розыскные мероприятия, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

