Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 февраля 2016, 10:47

Происшествия

СК завел дело из-за продажи опасной "незамерзайки"

Фото: ТАСС/Михаил Почуев

Столичное управление СКР возбудило уголовное дело по факту продажи незамерзающей жидкости с опасным веществом в составе, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в январе 2016 года неустановленные пока лица разместили в Сети рекламу о продаже стеклоомывающей жидкости. В ходе "проверочной закупки" сотрудники правоохранительных органов купили 600 канистр жидкости марки "EffectPluss".

Проведенные экспертизы показали, что в составе товара есть метанол, от которого отказались из-за его опасности для водителей.

Дело заведено по статье "Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности", причастных к незаконной торговле ищут.

Ссылки по теме


Сайты по теме


следствие уголовные дела метанол незамерзающая жидкость

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика