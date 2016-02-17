СК завел дело из-за продажи опасной "незамерзайки"

Фото: ТАСС/Михаил Почуев
Столичное управление СКР возбудило уголовное дело по факту продажи незамерзающей жидкости с опасным веществом в составе, сообщает пресс-служба ведомства.
По версии следствия, в январе 2016 года неустановленные пока лица разместили в Сети рекламу о продаже стеклоомывающей жидкости. В ходе "проверочной закупки" сотрудники правоохранительных органов купили 600 канистр жидкости марки "EffectPluss".
Проведенные экспертизы показали, что в составе товара есть метанол, от которого отказались из-за его опасности для водителей.
Дело заведено по статье "Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности", причастных к незаконной торговле ищут.
