На музыканта Сергея "Паука" Троицкого заведено уголовное дело

В отношении музыканта Сергея Троицкого, более известного как "Паук", заведено уголовное дело. Как сообщает телеканал "Москва 24", рокер подозревается в оскорблении сотрудников аэропорта.

Между тем сам Троицкий потребовал компенсации морального вреда в размере 17 миллионов рублей. Также он заявил, что после конфликта он переживает и не может нормально заниматься творчеством.

Напомним, музыкант летал в Новосибирск для подачи документов на участие в выборах мэра города. На обратном пути на досмотре в аэропорту у него обнаружили жидкости, запрещенные к перевозке. Троицкому предложили сдать флаконы в багаж. Однако он отказался это сделать. Выяснение отношений с сотрудниками службы безопасности переросло в дебош.

По словам музыканта, скандал спровоцировал представитель авиакомпании. "Он в злобе хотел убить девушку-полицейскую Анжелу факсом. Естественно, мне пришлось ее защищать… Я должен был спасти полицейского Анжелу. Это была самозащита", - пояснил Троицкий.

Лидера рок-группы "Коррозия металла" сняли с рейса, и доставили в Обский суд Новосибирской области. Вечером того же дня "Паук" все же прилетел Москву.