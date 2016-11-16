Форма поиска по сайту

16 ноября 2016, 19:35

Происшествия

Улюкаев остается единственным фигурантом уголовного дела – СКР

Официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко сообщила, что новых фигурантов по уголовному делу, возбужденному в отношении экс-руководителя Минэкономразвития Алексея Улюкаева – нет.

"Всю возможную и вполне исчерпывающую на данной стадии информацию мы обнародовали. Нами официально было заявлено, что в уголовном деле один фигурант и один эпизод", – заявила Петренко.

Иная информация о преступлении, количестве фигурантов дела, сроках разработки не соответствует действительности, пояснила Светлана Петренко позицию СКР.

Ранее сообщалось, что фигурантами дела Улюкаева могут стать еще семь человек.


Уголовное дело в отношении экс-министра возбудили по факту получения взятки 14 ноября 2016 года. По данным следствия, Улюкаев получил два миллиона долларов за положительную оценку, позволившую "Роснефти" купить государственный пакет акций "Башнефти" в размере 50 процентов.

Сама сделка не оспаривается и не является предметом расследования уголовного дела.

В среду, 16 ноября, арестованному чиновнику надели электронный браслет. Устройство будет контролировать все перемещения экс-чиновника. Снять браслет очень трудно, и он подаст сигнал только в том случае, если что-то произойдет.

Эта мера необязательна для домашнего ареста, но судья решила применить к чиновнику дополнительный контроль.

Защита бывшего министра Алексея Улюкаева заявила, что обжалует домашний арест.

