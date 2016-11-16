Улюкаев остается единственным фигурантом уголовного дела – СКР

Официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко сообщила, что новых фигурантов по уголовному делу, возбужденному в отношении экс-руководителя Минэкономразвития Алексея Улюкаева – нет.

"Всю возможную и вполне исчерпывающую на данной стадии информацию мы обнародовали. Нами официально было заявлено, что в уголовном деле один фигурант и один эпизод", – заявила Петренко.

Иная информация о преступлении, количестве фигурантов дела, сроках разработки не соответствует действительности, пояснила Светлана Петренко позицию СКР.

Ранее сообщалось, что фигурантами дела Улюкаева могут стать еще семь человек.



