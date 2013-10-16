Гендиректор овощной базы в Бирюлево объявлен в федеральный розыск

Фото: ИТАР-ТАСС

Следственный комитет объявил в федеральный розыск генерального директора ОАО "Новые Черемушки" – компании, управляющей плодоовощной базой в Бирюлево.

По данным СКР, Алиасхаб Гаджиев совместно с пособниками обеспечил работой и жильем нелегальных мигрантов. Предполагаемыми соучастниками преступления были председатель правления компании Магомед Чурилов и гендиректор охраняющего базу агентства Виктор Котелевский, они оба задержаны.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе проверки были выявлены двое граждан Узбекистана и гражданин Молдовы, которые нелегально находились в столице. Рейд начался недавно, и правоохранительные органы не исключают обнаружения еще нескольких мигрантов.

"Руководство базы самоустранилось и никакого содействия следствию не оказывает, но это не скажется на эффективности и объективности следственных действий", - отметил глава пресс-службы СКР Владимир Маркин.

Напомним, 13 октября овощную базу в Западном Бирюлеве разгромили агрессивно настроенные граждане, которые примкнули к народному сходу, собравшемуся 13 октября после убийства местного жителя Егора Щербакова. В ходе беспорядков полиция задержала около 400 человек, из них 70 привлечены к административной ответственности за нарушение общественного порядка.