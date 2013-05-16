Главе "Росбанка" предъявлено обвинение в коммерческом подкупе

Фото: ИТАР-ТАСС

Следователи предъявили обвинения председателю правления "Росбанка" Владимиру Голубкову и старшему вице-президенту банка Тамаре Поляницыной.

Они обвиняются в совершении коммерческого подкупа в особо крупном размере и в совершении пособничества в коммерческом подкупе соответственно.

По версии следствия, Голубков потребовал через свою подчиненную от представителя коммерческой организации более 1 миллиона долларов за увеличение срока погашения займа и уменьшение процентов по валютному кредиту.

В течение 2012 - 2013 годов обвиняемый получил эту сумму несколькими траншами. Однако затем потерпевший обратился в полицию.

При получении последней части требуемой суммы в размере 5 миллионов рублей Голубков и Поляницына были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

По факту подкупа возбуждено уголовное дело. Теперь топ-менеджерам банка грозит до 7 лет лишения свободы и штраф до 60 миллионов долларов.