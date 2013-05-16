СК начал проверку по факту ранения российского ребенка на Крите

Фото: sledcom.ru

Следственный комитет организовал доследственную проверку по сообщениям в СМИ о причинении вреда здоровью 11-летнему мальчику на территории Греции.

Предварительно установлено, что 15 мая на стоянке отеля "Митсис Лагуна" в городе Аниссарас Никите Онищенко были причинены множественные удары ножом в область спины, ног и рук. В настоящее время следователи запросили через МИД у Греции информацию об обстоятельствах этого происшествия.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, по данным греческой полиции, ножевые ранения мальчику нанес 20-летний аниматор-голландец после того, как ребенок уличил его в краже ноутбука и мобильного телефона. Никита потерял много крови, но жизненно важные органы не были задеты. В настоящее время он получает необходимую медицинскую помощь в отделении интенсивной терапии. Транспортировать его в Россию врачи пока не разрешают.