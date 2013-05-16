Сергей Кабалов экстрадирован в Россию

Белоруссия экстрадировала авиадебошира Сергея Кабалова в Россию

Авиадебошир Сергей Кабалов 16 мая экстрадирован в Россию из Республики Беларусь. Он обвиняется в покушении на угон воздушного судна и умышленное причинение легкого вреда здоровью.

По версии следствия, 11 января пьяный Кабалов утроил дебош на бору самолета А-320 авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Москвы в Хургаду. Как установило следствие, Кабалов закурил сигарету в туалете самолета. Стюард потребовал прекратить курить, и пьяный бизнесмен нанес ему удар. Кроме того, Кабалов проник в кабину пилотов и потребовал экстренной посадки на воду.

Кабалов был задержан на территории Белоруссии, где он скрывался более месяца. Теперь ему грозит до 12 лет тюрьмы.

"Следственный комитет предостерегает на будущее всех, у кого возникнет желание повторить подобные "подвиги" на борту самолетов, в аэропортах или вокзалах. Своими неадекватными и преступными действиями так называемые "воздушные дебоширы" создают реальную угрозу здоровью и безопасности пассажиров и подвергают опасности жизни всех, кто находится на борту воздушного судна", - говорится в сообщении ведомства.