Полиция завершила экспертизы по делу о нападении на Сергея Филина

Завершены экспертизы по делу о нападении на Сергея Филина

Завершены экспертизы по делу о нападении на худрука балета Большого театра Сергея Филина. По сообщению в столичной полиции, 16 мая в следственном изоляторе подозреваемых ознакомят с этими результатами.

Напомним, 17 января в центре Сергею Филину плеснули в лицо кислотой. Народный артист России был госпитализирован с ожогами третьей степени. Артист проходил лечение в Москве и Германии.

Вскоре были задержаны предполагаемый исполнитель Юрий Заруцкий, а также Андрей Липатов, который, по версии следствия, подвез Заруцкого на место преступления. Кроме того, был задержан солист Большого Павел Дмитриченко - его считают заказчиком нападения на Филина. Все трое содержатся под арестом.