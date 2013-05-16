Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 мая 2013, 12:22

Происшествия

Полиция завершила экспертизы по делу о нападении на Сергея Филина

Завершены экспертизы по делу о нападении на Сергея Филина

Завершены экспертизы по делу о нападении на худрука балета Большого театра Сергея Филина. По сообщению в столичной полиции, 16 мая в следственном изоляторе подозреваемых ознакомят с этими результатами.

Напомним, 17 января в центре Сергею Филину плеснули в лицо кислотой. Народный артист России был госпитализирован с ожогами третьей степени. Артист проходил лечение в Москве и Германии.

Вскоре были задержаны предполагаемый исполнитель Юрий Заруцкий, а также Андрей Липатов, который, по версии следствия, подвез Заруцкого на место преступления. Кроме того, был задержан солист Большого Павел Дмитриченко - его считают заказчиком нападения на Филина. Все трое содержатся под арестом.

Сюжет: Нападение на худрука балета Большого театра
следствие нападения Сергей Филин экспертизы

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика