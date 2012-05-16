Дело о покупке открепительных удостоверений передано в суд

Дело о покупке открепительных удостоверений для голосования на президентских выборах передано в суд, сообщает РИА Новости.

"Подразделением дознания УВД на Московском метрополитене окончено производство по уголовному делу, возбужденному по факту незаконного приобретения москвичкой на платформе станции метро "Войковская" открепительного удостоверения для голосования на выборах президента Российской Федерации у корреспондента издания "Новая Газета"", - сообщили в правоохранительных органах столицы.

Напомним, что в конце февраля сотрудники полиции задержали группу людей, занимавшихся продажей открепительных удостоверений на станции метро "Войковская".