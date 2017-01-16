Возбуждено первое уголовное дело о недоносительстве по "пакету Яровой"

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Первое в России уголовное дело по статье о недоносительстве по "пакету Яровой" завели в Чечне, сообщает ТАСС. Уголовное дело завели на жителя Грозного Асхаба Хизриева. По версии следствия, он знал, но не сообщил о намерении своего знакомого Фарида Сафина примкнуть к террористам в Сирии.

Сафина задержали сотрудники полиции при попытке отправиться на территорию Сирии, чтобы вступить в ряды террористической организации.

Статья "Несообщение о преступлении" появилась в Уголовном кодексе после принятия летом прошлого года "пакета Яровой". По данной статье закон предусматривает штраф до ста тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до одного года, либо лишение свободы на тот же срок.