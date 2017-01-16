Водителю красногорского стрелка продлен арест

Водитель красногорского стрелка Шота Элизбарашвили, обвиняемый в пособничестве в убийстве трех человек, останется под стражей до 18 апреля, сообщает Агентство "Москва".

Ранее сообщалось, что вина Элизбарашвили подтверждается показаниями потерпевших и свидетелей, результатами экспертиз и собранными по делу материалами.

ДЕЛО КРАСНОГОРСКОГО СТРЕЛКА

19 октября 2015 года предприниматель Амиран Георгадзе застрелил четырех человек . В СМИ Георгадзе прозвали "красногорским стрелком". Сначала он на рабочем месте убил первого замглавы Красногорского района Подмосковья Юрия Караулова и находившегося там главу ОАО "Красногорское предприятие электрических сетей" Георгия Котляренко. В этот же день он застрелил своего партнера по бизнесу, а затем случайного свидетеля, после чего покончил с собой.

По версии следствия, Шота Элизбарашвили возил убийцу в этот день. Сперва подозреваемый принес своему начальнику сумку с оружием в кабинет красногорского чиновника, где и произошло убийство. Затем отвез коммерсанта к месту совершения другого преступления – коттеджу в деревне Поздняково. Водитель знал, что там Георгадзе назначил встречу своему компаньону Тристану Закаидзе.

После убийства компаньона Элизбарашвили отнес сумку с оружием в машину. Затем он привез босса в деревню Тимошкино, где тот вышел из машины и присел у дороги. Случайно проезжавший мимо мужчина предложил помощь предпринимателю, а в ответ был застрелен. Только после этого Элизбарашвили убежал от своего начальника.