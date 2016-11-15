Следствие попросило суд отправить Улюкаева под домашний арест

Алексей Улюкаев. Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Следователи СК обратились в суд с ходатайством о домашнем аресте министра экономического развития Алексея Улюкаева, сообщает пресс-служба ведомства.
Чиновник обвиняется в получении взятки, сопряженном с вымогательством и в особо крупном размере. По версии следствия, Улюкаев получил два миллиона долларов за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую "Роснефти" купить государственный пакет акций "Башнефти".
Телефон министра прослушивался с лета этого года, и в ходе разговора о приватизации "Башнефти" звучали угрозы в адрес представителей "Роснефти", где Улюкаев якобы обещал создать препятствия для деятельности компании, после чего сотрудники последней обратились в СК.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал обвинения "очень серьезными", но воздержался от ответа на вопрос об опасениях, что произошедшее ударит по инвестиционному имиджу России. "Решить что-либо может только суд", – сказал он. Песков подчеркнул, что Владимир Путин получал всю информацию с начала оперативной разработки министра.
Алексей Улюкаев, которому в марте исполнилось 60 лет, занимает пост министра экономического развития с июня 2013 года. До этого в течение 9 лет был первым заместителем председателя Центрального банка России. С 2000 по 2004 год Улюкаев работал первым заместителем министра финансов.
