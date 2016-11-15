Владимиру Путину доложили о задержании министра Алексея Улюкаева

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Владимир Путин получал всю информацию о задержании главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, которого подозревают во взяточничестве. Об это сообщает ТАСС со ссылкой на слова пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

"Президенту, конечно, доложено (о задержании Улюкаева), он в курсе. Ему было доложено собственно в момент начала оперативной разработки, то есть он получал всю информацию", – сказал Песков.

Он также подчеркнул, что речь идет о серьезном обвинении, и вынести вердикт может только суд.