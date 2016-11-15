Форма поиска по сайту

15 ноября 2016, 10:22

Владимиру Путину доложили о задержании министра Алексея Улюкаева

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Владимир Путин получал всю информацию о задержании главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, которого подозревают во взяточничестве. Об это сообщает ТАСС со ссылкой на слова пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

"Президенту, конечно, доложено (о задержании Улюкаева), он в курсе. Ему было доложено собственно в момент начала оперативной разработки, то есть он получал всю информацию", – сказал Песков.

Он также подчеркнул, что речь идет о серьезном обвинении, и вынести вердикт может только суд.

В ночь на 15 ноября стало известно о возбуждении уголовного дела по статье "Получение взятки в особо крупном размере" в отношении Улюкаева. По версии следствия, он получил два миллиона долларов за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую "Роснефти" купить государственный пакет акций "Башнефть".

В ближайшее время следствие планирует предъявить Улюкаеву обвинение и ходатайствовать об избрании меры пресечения.

Алексей Улюкаев, которому в марте исполнилось 60 лет, занимает пост министра экономического развития с июня 2013 года. До этого в течение 9 лет был первым заместителем председателя Центрального банка России. С 2000 по 2004 год Улюкаев работал первым заместителем министра финансов.

